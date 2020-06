Eurozona: ad aprile bilancia commerciale in surplus ma export -29,3% su anno



Eurostat ha reso noti i dati della bilancia commerciale di aprile, che risentono chiaramente dell’effetto della pandemia che ha colpito a livello internazionale. Vediamo i dati per le due aree prese in esame.



Eurozona



Ad aprile 2020, le misure di contenimento COVID-19 ampiamente introdotte dagli Stati membri hanno continuato ad avere un impatto significativo sul commercio internazionale di merci. La prima stima per l’export di merci nell'area dell'euro nel resto del mondo nell'aprile 2020 è stata di 136,6 miliardi di euro, in calo del 29,3% rispetto ad aprile 2019 (193,3 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo sono state pari a 133,7 miliardi di euro, in calo del 24,8% rispetto ad aprile 2019 (177,8 miliardi di euro). Di conseguenza, l'eurozona ha registrato un surplus di 2,9 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo nell'aprile 2020, rispetto a +15,5 miliardi di euro nell'aprile 2019. Il commercio all'interno dell'area dell'euro è sceso a 112,4 miliardi di euro ad aprile 2020, in calo del 32,2% rispetto ad aprile 2019. Da gennaio ad aprile 2020, le esportazioni di merci nell'area dell'euro nel resto del mondo sono scese a 703,3 miliardi di euro (in calo dell'8,6% rispetto a gennaio-aprile 2019) e le importazioni sono scese a 646,3 miliardi di euro (in calo del 9,3% rispetto a gennaio-aprile 2019). Di conseguenza l'area dell'euro ha registrato un avanzo di 57,0 miliardi, rispetto ai 57,2 miliardi nel periodo gennaio-aprile 2019. Il commercio all'interno dell'area dell'euro è sceso a 595,4 miliardi nel periodo gennaio-aprile 2020, in calo dell'11,1% rispetto a gennaio-aprile 2019.



Unione europea



La prima stima per le esportazioni di beni extra UE nell'aprile 2020 è stata di 125,4 miliardi di euro, in calo del 28,2% rispetto ad aprile 2019 (174,7 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo sono state pari a 125,1 miliardi, in calo del 22,7% rispetto ad aprile 2019 (€ 161,8 miliardi). Di conseguenza, ad aprile 2020 l'UE ha registrato un avanzo di 0,2 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo, rispetto a +12,9 miliardi di euro nell'aprile 2019. Il commercio intra-UE è sceso a 175,2 miliardi di euro nell'aprile 2020, -32% rispetto ad aprile 2019. Da gennaio ad aprile 2020, le esportazioni di beni extra-UE sono scese a 638,2 miliardi di euro (una diminuzione dell'8,3% rispetto a gennaio-aprile 2019) e le importazioni sono scese a 590,5 miliardi di euro (una diminuzione del 9% rispetto a gennaio-aprile 2019). Di conseguenza, l'UE ha registrato un avanzo di 47,7 miliardi di euro, rispetto ai 46,9 miliardi di euro in gennaio-aprile 2019. Il commercio intra-UE è sceso a 931,7 miliardi di euro di gennaio-aprile 2020, -10,2% rispetto a gennaio-aprile 2019.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 15 Jun 2020 11:22