Eurozona: a novembre bilancia commerciale in surplus per 25,8 miliardi di euro



Eurostat ha rilasciato i dati preliminari della bilancia commerciale internazionale per il mese di novembre 2020, che ha visto l’Italia rimanere con un surplus di 56,7 miliardi (per il periodo gennaio-novembre) tra i Paesi in attivo. Ma veniamo ai dati per area.

Eurozona

La prima stima per le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo nel novembre 2020 è stata di 196,7 miliardi di euro. Rispetto a novembre 2019 (198,6 miliardi di euro), si tratta di un calo dell'1,0% ma indica comunque sostanzialmente un ritorno ai livelli pre-COVID. Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 170,9 miliardi di euro, in calo del 4,2% rispetto a novembre 2019 (178,4 miliardi di euro). Di conseguenza, l'eurozona ha registrato un surplus di 25,8 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a novembre 2020, rispetto ai +20,2 miliardi di euro di novembre 2019. Il commercio intra-euro è sceso a 165,4 miliardi di euro, in calo dell'1,3% rispetto a novembre 2019.

Da gennaio a novembre 2020, l’export di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo si è attestato a 1.941,3 miliardi di euro (in calo del 10,2% rispetto a gennaio-novembre 2019), mentre l’import è ammontato a 1.735,8 miliardi di euro (in calo di 11,6% rispetto a gennaio-novembre 2019). Di conseguenza l'area dell'euro ha registrato un surplus di 205,4 miliardi di euro, rispetto ai +198,4 miliardi di euro a gennaio-novembre 2019. Il commercio intra-area dell'euro è sceso a 1.647,4 miliardi di euro a gennaio-novembre 2020, in calo del 9,7% rispetto a gennaio-novembre 2019.