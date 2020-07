Germania, indice ZEW; a luglio leggera flessione delle aspettative



La seconda parte dell’anno potrebbe essere complicata per Berlino e dintorni. Nonostante le misure fiscali intraprese a favore di aziende e famiglie, oltre alla presidenza del semestre europeo, le imprese non vedono una ripresa rapida dalla crisi COVID-19. Infatti, l'indicatore ZEW del sentiment economico per la Germania è leggermente diminuito a luglio 2020. Le aspettative sono ora a 59,3 punti, 4,1 punti in meno rispetto al mese precedente. La valutazione della situazione economica in Germania è leggermente migliorata per la seconda volta da gennaio. L'indicatore corrispondente si attesta attualmente a -80,9 punti, con un aumento di 2,2 punti rispetto a giugno. “Le prospettive per l'economia tedesca rimangono sostanzialmente invariate rispetto al mese precedente. Dopo un secondo trimestre molto scarso, gli esperti prevedono un graduale aumento del prodotto interno lordo nella seconda metà dell'anno e all'inizio del 2021", ha commentato il professor Achim Wambach, presidente della ZEW. Il sentiment degli esperti dei mercati finanziari riguardo allo sviluppo economico dell’eurozona è migliorato per la quarta volta consecutiva, con l'indicatore corrispondente che sale di 1,0 punti a un livello attuale di 59,6 punti rispetto al mese precedente. L'indicatore per l'attuale situazione economica nella zona euro è salito di 0,9 punti a un livello di -88,7 punti.

Iscriviti alla nostra newsletter e resta in contatto con Business Community



Scritto da Claudio C. Gandolfo il 14 Jul 2020 12:01