Eurozona: a dicembre commercio estero +4,8% su anno. Per l’Italia +4,2%



Aspettando la prossima rilevazione in cui si vedranno i primi effetti del Covid-2019, Eurostat ha pubblicato i dati della bilancia commerciale relativa al mese di dicembre, la prima stima senza la Gran Bretagna, rilevando come ancora una volta l’export sia sempre superiore all’import, generando un notevole surplus. Vediamo i dati congiunturali per la zona euro e l’UE28.



Eurozona



La prima stima per le esportazioni di merci nell'eurozona (EA19) nel resto del mondo a dicembre 2019 è stata di 186,1 miliardi di euro, con un incremento del 4,8% rispetto a dicembre 2018 (177,5 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo sono state pari a 163,0 miliardi, in aumento dell'1,1% rispetto a dicembre 2018 (161,2 miliardi). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un surplus di 23,1 miliardi a dicembre 2019, rispetto a 16,3 miliardi di dicembre 2018. Il commercio all'interno dell'eurozona è aumentato a 145,5 miliardi a dicembre 2019, in aumento dell'1,0% rispetto a dicembre 2018. Da gennaio a dicembre 2019, le esportazioni di merci nell'area dell'euro nel resto del mondo sono aumentate a 2.345,4 miliardi di euro (con un aumento del 2,7% rispetto a gennaio-dicembre 2018) e le importazioni sono aumentate a 2.119,7 miliardi di euro (con un incremento dell'1,5% rispetto a gennaio-dicembre 2018). Di conseguenza l'area dell'euro ha registrato un avanzo di 225,7 miliardi, rispetto a +194,6 miliardi nel periodo gennaio-dicembre 2018. Il commercio all'interno dell'area dell'euro è aumentato a 1.965,1 miliardi nel periodo gennaio-dicembre 2019, con un aumento dello 0,9% rispetto a gennaio dicembre 2018.



Per l’Italia, l’Istat stima a dicembre 2019 una flessione congiunturale delle esportazioni (-0,9%) e un aumento delle importazioni (+0,8%). Il calo congiunturale dell’export è dovuto alla diminuzione delle vendite sia verso i mercati extra UE (-1,0%) sia verso l’area UE27 (-0,8%). La crescita su base annua dell’export è pari a +4,2% ed è determinata dall’incremento delle vendite registrato sia nell’area extra Ue (+5,1%), con maggiore intensità, sia in quella Ue (+3,4%). La diminuzione tendenziale dell’import (-2,2%) è dovuta al netto calo degli acquisti dai mercati extra Ue (-5,9%), mentre per quelli dai paesi dell’area Ue si registra un lieve aumento (+0,3%). Nell’ultimo mese del 2019 il surplus commerciale aumenta di 2.227 milioni di euro (da +2.786 milioni a dicembre 2018 a +5.013 milioni a dicembre 2019). Nell’anno 2019 l’avanzo commerciale raggiunge +52.940 milioni (+91.418 milioni al netto dei prodotti energetici). Nel 2018 era pari a +39.280 milioni.



Unione europea



La prima stima per le esportazioni di beni extra-UE27 (da questo mese non si contano più i dati della Gran Bretagna), a dicembre 2019 è stata di 172,8 miliardi di euro, in aumento del 6,2% rispetto a dicembre 2018 (162,7 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 149,4 miliardi di euro, in aumento dell'1,0% rispetto a dicembre 2018 (147,9 miliardi di euro). Di conseguenza, l'UE27 ha registrato un avanzo di 23,4 miliardi nel commercio di beni con il resto del mondo a dicembre 2019, rispetto ai +14,8 miliardi di dicembre 2018. Il commercio intra-UE27 è aumentato a 222,7 miliardi a dicembre 2019, +0,9% rispetto a dicembre 2018. Da gennaio a dicembre 2019, le esportazioni di beni extra-UE27 sono aumentate a 2.132,3 miliardi (un aumento del 3,5% rispetto a gennaio-dicembre 2018) e le importazioni sono aumentate a 1.932,0 miliardi (un aumento dell'1,3% rispetto a gennaio-dicembre 2018). Di conseguenza, l'UE27 ha registrato un avanzo di 200,3 miliardi, rispetto ai +151,8 miliardi nel periodo gennaio-dicembre 2018. Gli scambi intra-UE27 sono saliti a 3.057,8 miliardi nel periodo gennaio-dicembre 2019, +1,4% rispetto a gennaio-dicembre 2018.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 14 Feb 2020 14:07