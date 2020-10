Germania, indice ZEW: a ottobre a picco le aspettative economiche



La crisi si fa sentire anche in Germania, dove la pandemia sembra aver ripreso vigore e come testimoniato anche dagli ultimi dati non certo positivi della produzione industriale, e una Brexit "no deal" preoccupa terribilmente. Infatti, l'indicatore ZEW del sentiment economico è diminuito molto bruscamente nel sondaggio di ottobre, precipitando di 21,3 punti a una nuova lettura di 56,1 punti. Per contro, la valutazione della situazione economica in Germania è nuovamente migliorata, attestandosi attualmente a -59,5 punti, 6,7 punti in più rispetto a settembre. “L'indicatore ZEW del sentimento economico è ancora chiaramente in territorio positivo. Tuttavia, la grande euforia di agosto e settembre sembra essere svanita. Il recente forte aumento del numero di casi di COVID-19 ha aumentato l'incertezza sul futuro sviluppo economico, così come la prospettiva che il Regno Unito lasci l'UE senza un accordo commerciale. L'attuale situazione alla vigilia delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti alimenta ulteriormente l'incertezza”, ha commentato il presidente della ZEW, il professor Achim Wambach. Anche il sentiment degli esperti del mercato finanziario riguardo allo sviluppo economico dell’eurozona è andato in picchiata, scendendo di 21,6 punti al livello attuale di 52,3 punti. L'indicatore dell'attuale situazione economica nella zona euro, invece, è salito di 4,3 punti portandosi a -76,6 punti.

Iscriviti alla nostra newsletter e resta in contatto con Business Community



Scritto da Claudio C. Gandolfo il 13 Oct 2020 11:46