La debolezza del mercato del lavoro è aumentata maggiormente in Estonia, l'occupazione è aumentata maggiormente in Austria

La debolezza complessiva del mercato del lavoro è aumentata in 14 Stati membri dell'UE nel terzo trimestre 2020 rispetto al secondo trimestre 2020, è rimasta stabile in 5 ed è diminuita in 8 Stati membri. Gli aumenti più elevati sono stati segnalati in Estonia (+1,2 pp), Francia, Lituania e Portogallo (tutti +0,9 pp) e le maggiori diminuzioni in Italia (-1,7 pp), Austria (-0,9 pp), Irlanda, Ungheria e Bulgaria (tutti -0,8 pp). L'occupazione è aumentata in 18 Paesi, è rimasta stabile in 5 Stati membri ed è diminuita in Lituania (-0,7 punti percentuali), Cipro (-0,5 punti percentuali), Lettonia e Svezia (entrambe -0,1 punti percentuali). I maggiori aumenti dell'occupazione si sono registrati in Austria (+1,1 punti percentuali), Bulgaria (+0,9 punti percentuali) e Grecia (+0,8 pp).

Il numero di occupati temporaneamente assenti dal lavoro è tornato ai livelli pre-COVID

Nel terzo trimestre 2020, un totale di 17,0 milioni di persone erano assenti dal lavoro nell'UE, un calo di oltre il 50% (18,0 milioni) rispetto al secondo trimestre 2020. Questo ritorno ai livelli pre-COVID è dovuto a un forte diminuzione dei licenziamenti temporanei, mentre le assenze per ferie sono scese ai minimi storici. Allo stesso tempo, le assenze per altri motivi (es. Assenze non dovute a cassa integrazione, ferie o malattia), sono scese ai livelli pre-COVID tra i due trimestri. Rispetto al secondo trimestre 2020, tutti gli Stati membri per i quali sono disponibili dati hanno registrato un calo delle assenze complessive dal lavoro nel terzo trimestre 2020. I cali maggiori sono stati registrati a Cipro (-21,0 pp), Grecia (-18,8 pp) e Slovacchia (-18,6 pagg). I tassi di assenze più elevati sono stati osservati in Svezia (16,1%), Francia (14,4%) e Austria (12,6%).

Il totale delle ore lavorate ha recuperato nel terzo trimestre 2021

Le ore effettive totali lavorate sono state recuperate nell'UE tra il secondo trimestre 2020 e il terzo trimestre 2020, ma non sono riuscite a tornare ai livelli pre-COVID. I livelli delle ore effettive totali lavorate sono influenzati dal numero totale di persone che lavorano, nonché dal numero di ore lavorate da ciascuna di queste persone. Tra il secondo e il terzo trimestre 2020, il totale delle ore effettive lavorate ha registrato un recupero maggiore per le donne che per gli uomini, salendo a 105 punti indice per le donne ea 95 punti indice per gli uomini. Si tratta di un aumento del 16,0% nel trimestre per le donne e del 15,3% per gli uomini. Rispetto al terzo trimestre 2019, tuttavia, il totale delle ore effettive lavorate è diminuito sia per le donne che per gli uomini, rispettivamente del 2,1% e del 2,6%. Rispetto al terzo trimestre 2019, tuttavia, il totale delle ore effettive lavorate è diminuito sia per le donne che per gli uomini, rispettivamente del 2,1% e del 2,6%. Tutti gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati hanno registrato una ripresa del totale delle ore effettive lavorate tra il secondo trimestre 2020 e il terzo trimestre 2020, ad eccezione della Svezia (-0,3%). I maggiori aumenti sono stati osservati in Grecia (+ 33,4%), Italia (+28,3%), Spagna (+ 27,8%), Portogallo (+ 27,3%) e Cipro (+ 24,5%). Nonostante questi grandi aumenti su base trimestrale, le ore effettive totali lavorate non sono riuscite a tornare ai livelli osservati nel terzo trimestre del 2019.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 11 Jan 2021 11:35