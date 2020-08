Germania, indice ZEW: ad agosto crescono lentamente le aspettative



Il settore finanziario e assicurativo rimane un motivo di preoccupazione per l’economia tedesca che, se pur lentamente, vede la fiducia delle imprese crescere. Infatti, ad agosto l'indicatore ZEW del sentiment economico per la Germania è tornato a crescere in modo significativo rispetto al mese precedente, dopo essere diminuito leggermente a luglio. Le aspettative sono ora a 71,5 punti, 12,2 punti in più rispetto al mese precedente. La valutazione della situazione economica in Germania è leggermente peggiorata, con l'indicatore corrispondente in calo di 0,4 punti a -81,3 punti nell'attuale indagine di agosto. “Le speranze per una rapida ripresa economica hanno continuato a crescere, ma la valutazione della situazione sta migliorando solo lentamente”, commenta il presidente della ZEW, il professor Achim Wambach, sulle attuali aspettative. Secondo le valutazioni dei singoli settori, gli esperti prevedono una ripresa generale, soprattutto nei settori domestici. “Tuttavia, le aspettative di guadagno ancora molto basse per il settore bancario e delle assicurazioni per i prossimi sei mesi sono motivo di preoccupazione ", sottolinea Wambach. Il sentiment degli esperti dei mercati finanziari riguardo allo sviluppo economico della zona euro è migliorato, con l'indicatore corrispondente che sale di 4,4 punti fino a un livello attuale di 64,0 punti rispetto al mese precedente. L'indicatore dell'attuale situazione economica nella zona euro è sceso di 1,1 punti a un livello di -89,8 punti.

Iscriviti alla nostra newsletter e resta in contatto con Business Community



Scritto da Claudio C. Gandolfo il 11 Aug 2020 11:19