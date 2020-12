Patients for innovation: il progetto piattaforma che unisce pazienti e aziende



Prende forma il progetto Patients for Innovation, la piattaforma che unisce aziende e pazienti con l’obiettivo di, da una parte accelerare il time to market aziendale, consentendo di immettere sul mercato prodotti o servizi già testati da chi poi ne usufruirà, e dall’altra di porre i pazienti al centro del processo creativo e produttivo.

“All’origine del progetto due semplici ma importanti considerazioni”, dichiara Giancarlo La Pietra, Project Leader di Patients for Innovation. “Da una parte il grande valore terapeutico, dimostrato dalla letteratura specialistica, del coinvolgimento dei pazienti in attività cognitive, e relazionali, e dall’altra, la consapevolezza che le migliori soluzioni, dal punto di vista tecnologico ed economico, si sono rivelate essere quelle che in fase di progettazione e realizzazione hanno visto il coinvolgimento degli utenti finali”.

“Fondamento di Patients for Innovation è valorizzare il desiderio dei pazienti di sentirsi “utili” sia per se stessi, mediante il coinvolgimento attivo per affrontare al meglio la malattia, sia per gli altri, facendo in modo che la propria esperienza personale possa essere da supporto agli altri che si trovano di fronte alla, spesso inaspettata, diagnosi. E allo stesso tempo essere un valido supporto per le start up e le aziende che si affacciano o operano già nel mondo del Digital health o nell’Health Care più in generale”. Prosegue Olga Usachova, Project Leader di Patients for Innovation

“Abbiamo constatato che molto spesso i progetti che le aziende mettono in piedi sono caratterizzati da idee molto brillanti dal punto di vista tecnologico, ma purtroppo lontane dalle reali esigenze dell'utilizzatore finale; non coinvolgono cioè i pazienti all’interno dei loro processi creativi. Conclude Antonino Gennaro, Project Leader di Patients for Innovation. Il progetto aziendale dovrebbe, invece, sempre tener conto, sia dell’aspetto tecnologico ed innovativo, sia delle reali esigenze o problematiche del paziente. L’innovazione non può prescindere dal paziente”.

Da questa esigenza nasce l’idea di questo progetto, ovvero l’idea di colmare quel gap di informazione tra chi crea innovazione e chi la utilizza.

È un progetto molto interessante. Afferma Simona Barbaglia, Presidente dell’Associazione Respiriamo insieme. “Dare la possibilità ai pazienti di costruire insieme alle aziende il tool che poi utilizzeranno è importantissimo. Non sono rari i casi di tool curativi che si rivelano difficilmente utilizzabili se non addirittura inutilizzabili da un ampio numero di pazienti”

Patients for Innovation è molto interessante perché chi opera in questo settore deve conoscere le condizioni e le necessità dei pazienti. Afferma Valentino Megale, CEO di Softcare Studios. E l’unico modo è recarsi in ospedale e parlare con i singoli pazienti. Questo progetto ci permetterà di bypassare questo complesso passaggio, consentendoci di risparmiare tempo e ridurre i costi.

Ad oggi il progetto ha ottenuto il plauso di alcune associazioni pazienti, tra cui l’Associazione Respiriamo insieme e l’Associazione Apnotici italiani, che si aggiunge all’Associazione italiana health coaching e ad alcune aziende, tra cui Light science, Softcare Studios e Plusimple.

Iscriviti alla nostra newsletter e resta in contatto con Business Community



Scritto da Gigi Beltrame il 09 Dec 2020 12:02