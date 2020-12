10 e 11 dicembre 2020: la prima edizione del Milan Fin



Aperto al grande pubblico, è promosso e organizzato da Fintech District, l’ecosistema di riferimento per il fintech in Italia, e Business International - Fiera Milano Media, con il supporto della città di Milano, tramite Milano&Partners, il patrocinio di AIFI, Assolombarda, Comune di Milano, Febaf, ItaliaFintech e VC Hub e la partecipazione di ABI.

L’edizione 2020 (ne è già prevista una seconda con evento fisico ad ottobre 2021) vedrà la partecipazione di oltre 60 speaker; tra questi anche rappresentanti delle Istituzioni come il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e il vice direttore generale di Banca d’Italia Alessandra Perrazzelli, che parteciperanno alla tavola rotonda “Il futuro dell’ecosistema Fintech in Italia e in Europa”, oltre che alcuni dei più influenti esperti di settore a livello internazionale, come il direttore generale di AIFI Anna Gervasoni, Shachar Bialick CEO di Curve, Wim Mijs CEO della European Banking Federation, Pietro Sella CEO del gruppo Sella, Paolo Zaccardi CEO di Fabrick, Camilla Cionini Visani e Andrea Crovetto di ItaliaFintech, Laurent Le Moal CEO di PayU, Kartik Varma Managing Director di Techstars e Giovanni Sabatini, DG di ABI.

Il secondo giorno sarà invece dedicato alle realtà protagoniste del settore: alle 10 una sessione di confronto tra le challenger banks Hype, N26, Qonto e Revolut e, a seguire, 20 realtà italiane ed estere selezionate - tra 72 aziende fintech candidate da 18 Paesi diversi – che presenteranno le proprie idee di business a un parterre di investitori e corporate italiani e internazionali.

Tantissimi i temi che saranno affrontati per alimentare il dibattito sulle sfide e le opportunità derivanti dall’innovazione tecnologica: qual è l’impatto del Covid-19 sull’accelerazione dell’utilizzo dei servizi digitali e sulle realtà fintech? Chi dominerà il settore dei servizi finanziari: Fintech, Banche o Big Tech? Un paese grande come l’Italia: perché è solo al decimo posto negli investimenti Venture Capital? Questi solo alcuni degli spunti.

Scritto da Gigi Beltrame il 09 Dec 2020 13:00