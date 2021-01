La chiusura della settimana delle Borsa - Indici e quotazioni



Vediamo le ultime notizie dalla Borsa alla chiusura dell'8 gennaio 2021.

L'ultimo giorno vede una percentuale di 0,21% in positivo, con un valore di 22.793,94.

Nella seduta di oggi le azioni migliori sono state Arterra Bioscience con un rialzo del 3,4100 %.

Il secondo titolo più interessante è stato Ucapital24, ottenendo un rialzo del 1,7300 %.

Il terzo titolo più interessante Eles che ha visto un rialzo del 4,0500 %.

L'azione peggiore è Convergenze con un ribasso del 3,4900 %.

Nello scambio degli ETF tra i migliori troviamo Franklin Ftse Korea Ucits Etf , il secondo ETF migliore è Hsbc Msci Korea Capped Ucits Etf .

L'indice NASDAQ in questo momento in cui scriviamo, vede un segno positivo del 2,56%, attestandosi 13.067,48.

L'indice DAX Francoforte ha registrato un + 0,58%, con un valore di 14.049,53.

L'indice S&P 500 in questo momento è leggermente positivo, 0,13% con un valore di 3.808,57.

L'indice Cac 40 Parigi ha visto un +0,65%, attestandosi 5.706,88.

L'indice Dow Jones in questo momento vede un segno leggermente negativo, -0,24%, attestandosi 30.967,94.

Scritto da Gigi Beltrame il 08 Jan 2021 18:15