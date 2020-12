Germania, indice ZEW: a dicembre aspettative economiche in aumento



Dalle parti di Berlino, nonostante la pandemia di COVID-19 colpisca duro, c’è ottimismo sul futuro economico. Forse l’arrivo del vaccino e l’aumento del Pil cinese fanno ben sperare sulle esportazioni, visto che a livello di consumi interni non è che se la passino benissimo. E infatti, l'indicatore ZEW del sentiment economico per la Germania è aumentato nel sondaggio di dicembre, salendo di 16,0 punti a una nuova lettura di 55,0 punti. Le aspettative economiche si sono così ampiamente riprese dal forte calo registrato nel mese precedente. La valutazione della situazione economica in Germania è nuovamente peggiorata, attestandosi attualmente a -66,5 punti, 2,2 punti in meno rispetto a novembre. La valutazione della situazione scende quindi leggermente al di sotto del dato di settembre 2020 (-66,2 punti). “L'annuncio dell'imminente approvazione dei vaccini rende gli esperti del mercato finanziario più fiduciosi per il futuro. L'indicatore ZEW del sentiment economico è aumentato in modo significativo a dicembre nonostante il numero ancora elevato di nuove infezioni da coronavirus. Ciò è molto probabilmente dovuto alle prossime approvazioni annunciate del vaccino COVID-19 ", ha commentato il presidente della ZEW, il professor Achim Wambach. Il sentiment degli esperti del mercato finanziario in merito allo sviluppo economico della zona euro è migliorato in modo ancora più significativo rispetto a quello della Germania, portando l'indicatore al livello attuale di 54,4 punti per dicembre, 21,6 punti in più rispetto al mese precedente. L'indicatore dell'attuale situazione economica nella eurozona è rimasto pressoché invariato, salendo di 0,7 punti a una lettura attuale di meno 75,7 punti rispetto a novembre.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 08 Dec 2020 11:24