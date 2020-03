Commercio al dettaglio: a gennaio +0,1% a volume su mese e +1,3% su anno



Non sono ancora compresi i dati dell’epidemia di COVID-19 ma già il 2020 non parte certo positivo sul fronte dei consumi. Secondo quanto comunicato dall’ISTAT a gennaio si rileva una stazionarietà delle vendite al dettaglio, sia in valore sia in volume, sintesi di andamenti piuttosto diversificati tra i principali settori merceologici. In particolare, è il comparto alimentare a crescere in modo marcato, dopo mesi di variazioni nulle o negative. Si tratta della variazione congiunturale più ampia, in valore, dal giugno dello scorso anno, quando si registrò un incremento dell’1,6% in valore e dell’1,7% in volume. Al contrario, le vendite dei beni non alimentari mostrano una nuova flessione, dopo l’aumento dello scorso mese. Occorre però tenere conto che gli effetti del coronavirus saranno calcolabili dal 21 febbraio in poi, data in cui si è trovato il primo contagio a Codogno (Lo). Ma passiamo ai dati. Secondo l’Istat, a gennaio 2020 si stima, per le vendite al dettaglio, una variazione congiunturale nulla in valore e un lieve aumento in volume (+0,1%). Le vendite dei beni alimentari sono in aumento sia in valore sia in volume (+0,8%) mentre quelle dei beni non alimentari calano dello 0,4% in valore e dello 0,3% in volume. Nel trimestre novembre 2019-gennaio 2020, le vendite al dettaglio registrano una variazione positiva dello 0,1% in valore e dello 0,3% in volume rispetto al trimestre precedente. Sono in aumento sia le vendite dei beni alimentari (+0,4% in valore e +0,2% in volume) sia le vendite dei beni non alimentari (+0,1% in valore e +0,2% in volume). Su base tendenziale, a gennaio, si registra una crescita dell’1,4% in valore e dell’1,3% in volume. Aumentano sia le vendite dei beni alimentari (+1,9% in valore e +1,1% in volume) sia le vendite dei beni non alimentari (+1,0% in valore e +1,6% in volume). Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali positive per quasi tutti i gruppi di prodotti, ad eccezione dei Prodotti farmaceutici (-1,8%) e Cartoleria, libri, giornali e riviste (-0,4%). Gli aumenti maggiori riguardano Prodotti di profumeria, cura della persona (+3,3%) e Dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia (+2,1%). Rispetto a gennaio 2019, il valore delle vendite al dettaglio aumenta del 2,3% per la grande distribuzione e diminuisce dello 0,2% per le imprese operanti su piccole superfici. In aumento il commercio elettronico (+15,8%).

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 06 Mar 2020 09:25