IHS Markit PMI produzione composita: ad aprile il calo più forte mai registrato



Secondo HIS Markit l’Indice della Produzione Composita di aprile è precipitato ad un nuovo minimo storico con 10.9, scendendo ulteriormente da 20.2 di marzo e segnalando una nuova contrazione record del settore produttivo privato in Italia, con un crollo senza precedenti in più di 22 anni di raccolta dati. Dal punto di visto settoriale, questo tracollo è stato più severo nei servizi, anche se sia la manifattura che il terziario hanno entrambi registrato contrazioni record della produzione. Al centro di questo declino generale c’è il secondo crollo mensile consecutivo del volume degli ordini in entrata, che ha indicato la più rapida contrazione della storia dell’indagine con riferimenti da parte delle aziende intervistate al calo significativo della domanda sia nazionale che estera. Allo stesso tempo, le aziende hanno ridotto le loro forze lavoro per il secondo mese consecutivo, indicando un tasso record di tagli occupazionali. Le commesse inevase hanno tuttavia continuato a diminuire indicando oltretutto il tasso di contrazione più rapido da febbraio 2002. La pressione dei costi del settore privato italiano si è alleggerita per il secondo mese consecutivo, con un calo in forte accelerazione. I prezzi medi di vendita sono anch’essi crollati, visto i continui sconti da parte delle aziende, indicando il più rapido tasso di riduzione da aprile 2009. In merito alle previsioni produttive per il prossimo anno, nel corso di aprile le aziende sono rimaste pessimiste. Le aspettative di attività per i prossimi 12 mesi sono aumentate rispetto ai minimi di marzo, anche se l’ottimismo è rimasto generalmente negativo.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 06 May 2020 10:12