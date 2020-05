Eurozona: a marzo commercio al dettaglio in calo dell'11,2% su mese



Secondo quanto comunicato dall’Eurostat, a marzo 2020, le misure di contenimento COVID-19 ampiamente introdotte dagli Stati membri hanno avuto un impatto significativo sul commercio al dettaglio, poiché il suo volume destagionalizzato è diminuito dell'11,2% nell'area dell'euro e del 10,4% nell'UE, rispetto a febbraio 2020. A febbraio 2020, il volume del commercio al dettaglio era aumentato dello 0,6% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE. A marzo 2020, rispetto a marzo 2019, l'indice delle vendite al dettaglio rettificato in calendario è diminuito del 9,2% nell'area dell'euro e dell'8,2% nell'UE.



Confronto mensile per settore e per Stato membro



Nell'eurozona a marzo 2020, rispetto a febbraio 2020, il volume degli scambi al dettaglio è diminuito del 23,1% per i “prodotti non alimentari” e del 20,8% per i “carburanti per autoveicoli”, mentre “alimentari, bevande e tabacco” sono aumentati del 5,0%. Nell'UE, il volume del commercio al dettaglio è diminuito del 21,3% per i “prodotti non alimentari” e del 19,3% per i “carburanti per autoveicoli”, mentre gli “alimentari, le bevande e il tabacco” sono aumentati del 4,7%. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, le maggiori diminuzioni sono state registrate in Bulgaria (-18,1%), Francia (-17,4%) e Lussemburgo (-16,4%). Un aumento è stato osservato in Irlanda (+0,1%). Per l’Italia il dato non è disponibile, mentre la Germania -5,6%.



Confronto annuale per settore e per Stato membro



Nell’eurozona a marzo 2020, rispetto a marzo 2019, il volume del commercio al dettaglio è diminuito del 21,7% per i “prodotti non alimentari” e del 21,3% per i “carburanti per autotrazione”, mentre gli “alimentari, le bevande e il tabacco” sono aumentati dell'8,3%. Nell'UE, il volume del commercio al dettaglio è diminuito del 20,1% per i “carburanti per autotrazione” e del 19,5% per i “prodotti non alimentari”, mentre “alimentari, bevande e tabacco” sono aumentati dell'8,1%. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, le maggiori diminuzioni annue sono state registrate in Francia (-16,0%), Slovenia (-15,1%) e Bulgaria (-14,6%). Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Ungheria (+3,5%), Romania (+3,1%) e Irlanda (+3,0%). La Germania ha fatto registrare un -3,1%.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 06 May 2020 12:12