IHS Markit PMI composito: torna a crescere la produzione del settore privato



L’Indice Composito della Produzione di settembre è aumentato da 49.5 di agosto a 50.4 ed ha registrato un aumento della produzione del settore privato italiano, anche se complessivamente marginale. A livello settoriale il rialzo è stato guidato soltanto dal manifatturiero, poiché il terziario ha registrato la seconda contrazione mensile consecutiva dell’attività. La crescita della produzione è stata ancora una volta alimentata dal rialzo delle nuove commesse, che comunque ha indicato un tasso di espansione ancora in rallentamento e solo marginale. Così come successo per la produzione, l’incremento è stato supportato dall’industria manifatturiera italiana, che ha registrato un forte rialzo del volume degli ordini. Al contrario, per il terziario il flusso delle commesse ha mostrato una contrazione. A settembre e per il settimo mese consecutivo, le aziende del settore privato in Italia hanno ridotto i loro livelli occupazionali, anche se il tasso di contrazione è di nuovo rallentato. Le pressioni sulle capacità operative sono tuttavia rimaste deboli, come si evince dal nuovo calo delle commesse inevase, il cui tasso di riduzione, anche se moderato, è stato il minore da febbraio. I dati raccolti a settembre hanno anche evidenziato il quarto mese consecutivo di aumento dei costi del settore privato, con un’accelerazione del tasso di inflazione rispetto ad agosto. Gli sconti sono tuttavia continuati, visto che i prezzi medi di vendita si sono generalmente ridotti. Per concludere, l’Indice della produzione Futura è risalito, toccando un valore record in quasi cinque anni ed indicando un forte irrobustimento della fiducia sull’attività dei prossimi dodici mesi. Secondo Lewis Cooper, Economist presso la IHS Markit, “A risollevare le sorti del settore privato italiano di settembre sono state le aziende manifatturiere, grazie al forte incremento della produzione che è riuscita a rialzare marginalmente il livello della produzione composita. Ciononostante, dal momento che il settore terziario deve ancora mostrare un effettivo miglioramento dalla pandemia, i dati indicano chiaramente che l’economia italiana deve ancora affrontare grandi sfide prima di poter tornare ad una piena ripresa”.

Iscriviti alla nostra newsletter e resta in contatto con Business Community



Scritto da Claudio C. Gandolfo il 05 Oct 2020 10:06