IHS Markit PMI composito eurozona: a settembre indice quasi in stagnazione



Rallenta di nuovo e sfiora la stagnazione la crescita del settore privato dell’eurozona. L’Indice IHS Markit PMI della Produzione Composita è scivolato ai minimi in tre mesi con 50.4, diminuendo rispetto a 51.9 di agosto ed indicando solo una marginale espansione. Il dato finale ha tuttavia registrato un valore maggiore rispetto a 50.1 della procedente stima flash. Il PMI composito di settembre segnala un’economia a due velocità. Guidata dalla forte prestazione tedesca, la produzione complessiva del settore manifatturiero dell’eurozona è aumentata al tasso più rapido in più di due anni e mezzo. Al contrario, l’attività terziaria è scivolata in contrazione registrando il risultato peggiore da maggio. Dal punto di vista nazionale, notevoli sono state le divergenze dell’attività di settembre. Da una parte, la Germania ha indicato un forte valore di espansione con la relativa prestazione che ha superato quella del resto della regione. L’Italia è stata l’unica nazione a registrare un incremento, anche se marginale. Francia e Irlanda invece sono scivolate in contrazione, mentre il forte deterioramento dei servizi ha pesato enormemente sulla prestazione del settore privato spagnolo. I nuovi ordini pervenuti a settembre hanno indicato solo un leggero incremento, il più lento negli ultimi tre mesi consecutivi di crescita. Ciò è avvenuto malgrado il commercio estero complessivo abbia registrato la prima espansione in più di due anni. Con l’indebolimento della crescita economica e l’evidenza di capacità in eccesso nell’economia del settore privato, le aziende hanno di nuovo potuto liberarsi degli ordini inevasi complessivi. Dalla lettura degli ultimi dati, gli ordini inevasi sono diminuiti per il diciannovesimo mese consecutivo anche se solo in modo modesto. I livelli occupazionali si sono ridotti ancora una volta segnando il settimo mese consecutivo di contrazione degli organici. Il tasso di declino è stato tuttavia il più debole dell’attuale sequenza, con un rallentamento generale rispetto ad agosto. Francia e Spagna hanno registrato i tagli maggiori, mentre l’Italia il più debole. Le spese operative di settembre sono aumentate per il quarto mese consecutivo, registrando un forte tasso di inflazione e la Spagna ha indicato il valore maggiore. Allo stesso tempo, il difficile scenario economico caratterizzato da una domanda ancora debole e forti pressioni competitive, ha pesato sul potere decisionale sui prezzi. Questo ha causato a settembre il settimo mese consecutivo di abbassamento dei prezzi di vendita, indicando il peggior calo da giugno. Le aspettative economiche sono tuttavia migliorate indicando il valore migliore in sette mesi ed un livello di fiducia generalmente in linea con la media di lungo termine. Le aziende italiane sono risultate le più ottimiste, indicando il valore più alto dall’inizio del 2016. Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit, “Con la quasi stagnazione dell’economia dell’eurozona di settembre, le probabilità di una nuova contrazione nel quarto trimestre sono certamente aumentate. La Spagna è il paese che ne ha risentito di più, poiché l’aumento dei contagi da Covid-19 ha causato ulteriori disagi sulla quotidianità. Tranne che per il periodo che va da marzo a maggio in cui si è registrato l’apice della prima ondata di contagi, la contrazione del terziario spagnolo di settembre è stata la maggiore da novembre 2012. Tuttavia, anche in Francia e in Irlanda il terziario ha registrato valori recessivi, mentre la Germania si è avvicinata quasi alla stagnazione, sottolineando dunque il peggioramento generalmente diffuso del settore dei servizi. A settembre, le misure restrittive adottate per contenere il contagio sono rimaste particolarmente severe sia in Spagna che in Italia con inasprimenti riportati anche in Francia e Germania. Per permettere la ripresa dell’attività terziaria, molto dipenderà dalla capacità di controllare la seconda ondata di contagi e da quanto si potranno alleggerire le misure di distanziamento sociale. Anche i governi dovranno essere vigili nel fornire aiuti tempestivi nel sostenere la ripresa e allo stesso tempo politiche monetarie sempre più accomodanti. In merito a queste ultime, le pressioni inflazionistiche di settembre sono rimaste basse, lasciando le porte aperte ad una politica espansiva. Avvicinandoci al quarto trimestre, qualsiasi ulteriore deterioramento dei valori PMI accrescerà la necessità di maggiori stimoli”.



Classifica del PMI Composito per Paese:



- Germania: 54.7 (flash 53.7 e massimo in 2 mesi);



- Italia: 50.4 (massimo in 2 mesi);



- Francia: 48.5 (flash 48.5 e minimo in 4 mesi);



- Irlanda: 46.9 (minimo in 3 mesi);



- Spagna: 44.3 (minimo in 4 mesi).

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 05 Oct 2020 10:16