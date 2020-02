IHS Markit PMI composito: la produzione si contrae ma l’indice sale a 50.4



L’Indice della Produzione Composita di HIS Markit è di nuovo salito al di sopra della soglia di non cambiamento di 50.0 nel mese di gennaio, indicando 50.4 da 49.3 di dicembre. Tale lettura indica un marginale incremento mensile che conclude due mesi consecutivi di contrazione. La crescita generale dell’attività si è concentrata sul terziario, dove l’aumento ha indicato il valore più alto in tre mesi. La produzione manifatturiera resta in zona contrazione, anche se il tasso di riduzione è rallentato segnando il valore più debole da settembre dello scorso anno. A gennaio sono tornati a crescere anche i nuovi ordini, dopo aver registrato un livello invariato alla fine del 2019. Similmente a quanto avvenuto per l’attività, l’espansione dei nuovi ordini del terziario ha contrastato la contrazione degli ordini nel settore manifatturiero. L’ennesima negatività si è registrata negli ordini esteri, diminuiti in entrambi i settori. Anche se a gennaio si è registrato un aumento del flusso delle commesse, il tasso di espansione è stato solo marginale e insufficiente ad esercitare pressione sulla capacità produttiva delle aziende italiane. Come risultato, l’accumulo di ordini in giacenza ha continuato a ridursi ad un tasso simile a quello di dicembre. Seguendo il trend mensile dello scorso anno, le assunzioni nel mese di gennaio sono aumentate. Il tasso di creazione occupazionale, però, è stato marginale e variato di poco rispetto all’ultimo mese del 2019. Il modesto aumento del personale avutosi nelle aziende terziarie è stato compensato dall’ennesimo taglio di posti di lavoro avutosi nel manifatturiero. I prezzi di acquisto sono ancora aumentati nettamente. Quelli del terziario hanno indicato un forte incremento mentre il manifatturiero li ha visti più o meno invariati. Nonostante il rialzo dei costi, si è registrato un abbassamento generale dei prezzi di vendita, diminuiti per il settimo mese consecutivo, nettamente e al tasso più rapido da gennaio 2019. Il mese iniziale dell’anno ha indicato un miglioramento della fiducia fino a registrare un record in sei mesi, con un maggiore ottimismo generatosi sia nel terziario che nel manifatturiero.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 05 Feb 2020 09:10