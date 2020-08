IHS Markit PMI Terziario: a luglio, il settore torna a crescere



Con la prima espansione dell’attività da febbraio grazie all’allentamento delle restrizioni adottate per contenere la diffusione del Covid-19, l’economia del settore terziario italiano inizia la seconda metà del 2020 con basi più solide. Dopo cinque mesi consecutivi di forte contrazione, il volume dei nuovi ordini ha dato segnali di maggiore stabilità generale, mentre le prospettive sull’attività nei prossimi 12 mesi si sono rafforzate mostrando il valore più alto in sei mesi. L’Indice principale dell’indagine di luglio, ovvero l’Indice destagionalizzato delle Attività Economiche, che con una singola domanda chiede alle aziende monitorate di paragonare l’andamento dell’attività del mese in corso rispetto a quello precedente, ha registrato 51.6. Rispetto a 46.4 di giugno, il valore è dunque aumentato segnalando la prima espansione dell’attività terziaria in cinque mesi, che nel complesso si è mantenuta marginale. Le aziende intervistate hanno frequentemente associato l’incremento al leggero miglioramento della domanda e all’allentamento delle restrizioni. Dal crollo senza precedenti al valore minimo di aprile, l’indice ha riguadagnato quasi 41 punti. Il flusso di nuovi ordini di luglio si è quasi stabilizzato, indicando un valore destagionalizzato appena inferiore alla soglia di non cambiamento di 50.0. Le aziende hanno tuttavia continuato a riportare un indebolimento della domanda, conseguenza della pandemia da coronavirus. Il rialzo dell’attività, tuttavia, ha continuato a beneficiare del carico di lavoro esistente e questo si evince dal nuovo calo del lavoro inevaso, che a luglio è stato generalmente moderato ma più veloce rispetto a giugno. Malgrado il marginale incremento dell’attività, gli ultimi dati hanno di nuovo segnalato un calo dell’occupazione del settore terziario evidenziando forti tagli agli organici. Detto ciò, le riduzioni apportate sono state le più deboli dell’attuale sequenza di contrazione di cinque mesi. Con la progressiva riapertura dell’economia, l’incremento della domanda di servizi di luglio ha causato per il secondo mese consecutivo un forte aumento dei costi. Le aziende campione hanno menzionato l’aumento del costo del carburante e del personale, unitamente alle spese relative alle attrezzature di protezione individuale (DPI). La pressione competitiva ha tuttavia continuato a spingere le tariffe al ribasso, imponendo alle aziende terziarie italiane una diminuzione dei prezzi medi di vendita per il dodicesimo mese consecutivo. Il tasso di deflazione è stato il più debole da febbraio, ma comunque sostenuto. In merito alle prospettive future, le aspettative riportate a luglio sull’attività sono rimaste positive per il terzo mese consecutivo. Il livello di ottimismo ha inoltre indicato un ulteriore aumento, riconquistando il valore più alto da gennaio. Le interviste raccolte hanno frequentemente collegato l’incremento della fiducia alle migliorate condizioni della domanda, alle minori restrizioni legate al Covid-19 e alla speranza di una ripresa economica.



Secondo Lewis Cooper, Economist presso la IHS Markit, “Con il progressivo allentamento delle restrizioni che ha permesso la riapertura dell’economia, il settore terziario italiano di luglio è tornato in zona espansione, con l’attività economica in crescita per la prima volta da febbraio. Dopo il collasso senza precedenti a cui abbiamo assistito nei mesi scorsi, il flusso di nuovi ordini si è mostrato nel complesso stabile. Detto ciò, i dati dell’indagine di luglio hanno indicato finora una ripresa ancora contenuta, con un rialzo marginale dell’attività supportato ancora una volta dalle commesse inevase, con le aziende che continuano a menzionare quanto il numero dei clienti continui a mantenersi molto basso. Inoltre, a causa delle chiusure restrittive globali tuttora in corso che soffocano sempre più la domanda internazionale, gli ordini esteri hanno di nuovo registrato forti contrazioni. È incoraggiante notare che le prospettive per i prossimi 12 mesi sono migliorate ancora, con l’Indice dell’Attività Futura salito al valore più alto degli ultimi sei mesi. Tale ottimismo è legato alle migliorate condizioni della domanda, all’allentamento delle misure di contenimento del Covid-19 e alla speranza di una ripresa economica. Nonostante i numeri mostrino attualmente una ripresa, c’è ancora molta strada da fare dopo un collasso di tale portata, con i rischi attuali legati alla ‘seconda ondata’ della pandemia e la reintroduzione delle misure di contenimento”.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 05 Aug 2020 10:06