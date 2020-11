IHS Markit PMI composito Italia: ad ottobre il terziario causa una contrazione



Da 50.4 di settembre, l’Indice Composito della Produzione è sceso ad ottobre a 49.2, segnalando nuovamente valori in contrazione della produzione del settore privato. Da un punto di vista settoriale, la più rapida contrazione dell’attività terziaria ha controbilanciato il forte rialzo della produzione manifatturiera. Il motivo chiave di questa contrazione generale registrata ad ottobre è stato l’ennesimo crollo dei nuovi ordini, che ha indicato un tasso di decremento nel complesso marginale. Le aziende del settore privato, a causa delle deboli condizioni della domanda, hanno ridotto i loro organici ad un tasso più rapido di settembre. Ciononostante, il livello di ordini inevasi è diminuito per il ventottesimo mese consecutivo, ad un tasso di contrazione generalmente elevato. Allo stesso tempo e nel corso dei cinque mesi di sequenza inflazionistica, la pressione dei costi delle aziende del settore privato italiano è aumentata più velocemente e ad un tasso complessivamente elevato. I prezzi medi di vendita, tuttavia, sono di nuovo diminuiti e al tasso più lento da febbraio, seppur mantenendosi forte. In merito alle aspettative future, la fiducia delle aziende sulla produzione nei prossimi 12 mesi ha indicato ad ottobre valori moderati. Anche se nel complesso ottimista, il livello di fiducia è stato il minore da maggio e sottotono rispetto alla serie storica di lungo termine.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 04 Nov 2020 11:04