Eurozona: ad aprile commercio al dettaglio -11,7% su mese e -19,6% su anno



Secondo l’Eurostat ad aprile 2020, le misure di contenimento COVID-19 ampiamente introdotte dagli Stati membri hanno nuovamente avuto un impatto significativo sul commercio al dettaglio, poiché il volume destagionalizzato del commercio al dettaglio è diminuito dell'11,7% nell'area dell'euro e dell'11,1% nell'UE, rispetto al mese precedente. A marzo 2020, il volume del commercio al dettaglio era diminuito dell'11,1% nell'area dell'euro e del 10,1% nell'UE. Ad aprile 2020, rispetto ad aprile 2019, l'indice delle vendite al dettaglio rettificato in calendario è diminuito del 19,6% nell'area dell'euro e del 18,0% nell'UE.



Confronto mensile per settore e per Stato membro



Nell'eurozona ad aprile 2020, rispetto al mese precedente, il volume del commercio al dettaglio è diminuito del 27,7% per i “carburanti per autotrazione”, del 17,0% per i “prodotti non alimentari” e del 5,5% per “alimentari, bevande e tabacco”. Nell'UE, il volume del commercio al dettaglio è diminuito del 25,0% per i “carburanti per autotrazione”, del 14,7% per i “prodotti non alimentari” e del 5,9% per “alimentari, bevande e tabacco”. Va rilevato che che il volume del commercio al dettaglio per corrispondenza e Internet (eCommerce) è aumentato del 10,9% nell'area dell'euro e dell'11,9% nell'UE. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, le maggiori diminuzioni del volume totale del commercio al dettaglio sono state registrate a Malta (-25,1%), Romania (-22,3%) e Irlanda (-21,9%). L'unico aumento è stato osservato in Finlandia (+0,3%), mentre il volume in Svezia è rimasto stabile. Per l’Italia il dato non è disponibile, mentre la Germania ha fatto registrare un -5,3%, la Francia un -20% e la Spagna un -19,4%.



Confronto annuale per settore e per Stato membro



Nell'eurozona ad aprile 2020, rispetto ad aprile 2019, il volume del commercio al dettaglio è diminuito del 46,9% per i “carburanti per autotrazione” e del 33,6% per i “prodotti non alimentari” mentre gli “alimentari, le bevande e il tabacco” sono aumentati del 2,5%. Nell'UE, il volume del commercio al dettaglio è diminuito del 42,6% per i “carburanti per autotrazione” e del 29,7% per i “prodotti non alimentari” mentre gli “alimentari, le bevande e il tabacco” sono aumentati dell'1,4%. Il volume del commercio al dettaglio è diminuito in tutti gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, con i maggiori decrementi in Francia (-31,1%), Spagna (-29,8%), Malta (-24,8%) e Lussemburgo (-24,7%). La Germania ha fatto registrare un -6,2%.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 04 Jun 2020 11:56