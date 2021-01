Gli ultimi dati hanno segnalato il sesto mese consecutivo di aumento della produzione manifatturiera, con un tasso di espansione elevato e in salita da novembre. Il miglioramento è stato collegato al simile aumento dei nuovi ordini, anch’essi aumentati per il sesto mese consecutivo. Gli ordini esteri, incluso il commercio intro-eurozona, sono aumentati notevolmente e ad un tasso maggiore da novembre. I Paesi Bassi e la Germania hanno riportato di gran lunga gli incrementi più cospicui delle esportazioni. Rimane evidente qualche pressione sulla capacità, in quanto il lavoro inevaso è aumentato per il quinto mese consecutivo e ad un tasso che è stato vicino al valore record in 32 mesi di ottobre. Le aziende in media hanno però effettuato ulteriori tagli ai loro livelli del personale, estendendo l’attuale sequenza di declino a 20 mesi. I tagli del personale sono stati più evidenti in Germania, anche se le maggiori assunzioni in Italia e in minor misura in Francia hanno fatto sì che il crollo generale del livello occupazionale del settore manifatturiero dell’eurozona sia stato marginale.

La produzione di dicembre è stata in parte influenzata dai ritardi nelle consegne di materiale di dicembre. L’attività di acquisto è diminuita per il quarto mese consecutivo e al tasso più veloce da febbraio 2018, e i tempi medi di consegna sono peggiorati al tasso maggiore da aprile. Durante l’ultima indagine sono stati riportati spesso ritardi nei trasporti, dovuti alle restrizioni legate al COVID-19 e alla generale carenza di materiale presso i fornitori. Ciò ha aiutato a capire meglio il rapido e accelerato aumento dei prezzi medi di acquisto di fine 2020. Gli ultimi dati hanno mostrato come le spese operative siano aumentate al tasso maggiore da novembre 2018 e ad un tasso di inflazione elevato nell’intera regione. I prezzi di vendita, di conseguenza, sono aumentati per il terzo mese consecutivo e al tasso maggiore da febbraio 2019. Conseguentemente ai ritardi nella ricezione dei beni acquistati, le imprese manifatturiere hanno continuato a riportare contrazione delle loro giacenze di materie prime e semi lavorati. I livelli di magazzino di conseguenza sono diminuiti notevolmente, estendendo l’attuale sequenza di contrazione a sette mesi. Per concludere, l’ottimismo delle aziende per quanto riguarda l’attività dei prossimi 12 mesi è migliorato al livello maggiore in quasi tre anni per via della speranza di un ritorno alla normalità delle condizioni operative entro la fine del 2021. A dicembre, le aziende manifatturiere italiane ed olandesi sono state quelle più ottimiste.