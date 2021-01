IHS Markit PMI Manifatturiero: a dicembre migliorano le condizioni operative



Gli ultimi dati PMI hanno mostrato a dicembre un nuovo miglioramento delle condizioni del settore manifatturiero italiano, con la crescita della produzione in accelerazione per via del rinnovato aumento dei nuovi ordini ricevuti. Le imprese hanno inoltre continuato ad assumere personale ad un tasso incrementato moderatamente. Le attuali misure restrittive anti COVID-19 a livello mondiale hanno continuato ad influenzare la catena di distribuzione, infatti i tempi medi di consegna si sono allungati al tasso maggiore da maggio.

La carenza di materiale e i ritardi hanno ulteriormente spinto i prezzi al rialzo, aumentando quindi notevolmente i prezzi di acquisto. L’Indice destagionalizzato PMI (Purchasing Managers Index) IHS Markit del settore manifatturiero italiano – che con una sola cifra fornisce un quadro degli sviluppi delle condizioni generali del settore manifatturiero – ha registrato a dicembre 52.8, in salita da 51.5 di novembre, e ha segnalato un moderato miglioramento dello stato di salute del settore. Il fattore principale della ripresa è stata la settima ripresa mensile consecutiva della produzione, ad un tasso in accelerazione per via della migliore domanda in alcuni settori. Inoltre, è stato riportato un nuovo aumento del flusso di nuovi ordini, anche se il tasso di espansione è apparso in generale marginale. L’allentamento delle restrizioni anti COVID-19 nei mercati chiave ha però causato un aumento della domanda estera. Di conseguenza, dopo il leggero declino di novembre, le esportazioni sono aumentate notevolmente. Detto ciò, a causa della maggiore esigenza produttiva, per il quarto mese consecutivo le aziende hanno assunto personale. Il tasso di creazione occupazionale è stato inoltre il più veloce in quasi due anni e mezzo.