IHS Markit PMI: ad agosto la produzione del settore privato di nuovo in calo



Secondo le rilevazioni di HIS Markit, l’Indice Composito della Produzione di agosto si è posizionato al di sotto della soglia di non cambiamento di 50.0, segnalando di nuovo una riduzione della produzione del settore privato italiano. Ciò detto, il valore registrato di 49.5 indica solo un tasso minimo di contrazione complessivo. I dati di agosto hanno evidenziato il secondo incremento mensile consecutivo del volume degli ordini del settore privato italiano. Il tasso di espansione è tuttavia rallentato rispetto a luglio ed è stato solo lieve. Al contrario, la domanda estera di beni e servizi italiani è di nuovo diminuita visto che il persistere delle misure restrittive applicate per contenere la pandemia di coronavirus ha continuato ad ostacolare le vendite al mercato estero, che si sono contratte a ritmo sostenuto. Con la domanda ancora inferiore ai livelli precedenti al Covid, le aziende monitorate ad agosto hanno registrato di nuovo tagli sul personale. La contrazione occupazionale è comunque stata modesta e la più lenta dell’attuale sequenza di riduzione di sei mesi. Sono apparsi di nuovo evidenti i segnali di capacità operativa in eccesso, visto che il lavoro inevaso è diminuito ad agosto più velocemente e complessivamente a ritmo sostenuto. Allo stesso tempo, i dati raccolti ad agosto hanno evidenziato il terzo mese consecutivo di incremento dei costi affrontati dal settore privato italiano. Il tasso di inflazione dei prezzi è leggermente rallentato rispetto a luglio ed è stato marginale. Ciononostante, le aziende hanno continuato ad offrire sconti nel mese di agosto. Per il quattordicesimo mese consecutivo i prezzi medi di vendita delle aziende italiane sono diminuiti, mantenendo un forte valore di deflazione.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 03 Sep 2020 10:18