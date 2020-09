IHS Markit PMI Composito Eurozona: ad agosto nuovo forte rallentamento



La ripresa dell’economia del settore privato dell’eurozona ha mostrato ad agosto una perdita di vigore visto che il tasso di espansione ha registrato un forte rallentamento rispetto al recente picco di luglio. Una volta destagionalizzato, l’Indice IHS Markit PMI della Produzione Composita, è infatti sceso a 51.9 da 54.9 del mese precedente. Ciononostante, rispetto alla precedente stima flash di 51.6, il valore è aumentato ed ha mostrato una moderata espansione dell’attività. Le prestazioni settoriali di agosto hanno mostrato delle divergenze. La produzione manifatturiera è fortemente aumentata e al tasso più rapido da aprile 2018. L’attività terziaria invece, anche se in crescita per il secondo mese consecutivo, ha indicato un rallentamento del tasso di espansione registrando valori solo marginali. Nonostante la crescita generale sia stata poco più debole rispetto ai numeri segnati nel mese di luglio, la Germania ha indicato ad agosto i risultati più positivi, sostenuta dalla forte prestazione del manifatturiero. Anche l’Irlanda e la Francia hanno registrato un incremento dell’attività nonostante il tasso di espansione francese abbia indicato valori molto più lenti di luglio. Al contrario, in Italia e Spagna, la modesta prestazione del terziario ha causato ad agosto un effettivo calo del complessivo settore privato. Il livello dei nuovi ordini ricevuti ad agosto è aumentato per il secondo mese consecutivo, anche se la crescita è stata modesta e più debole di luglio. Le vendite all’estero hanno di nuovo mostrato valori in calo, prolungando l’attuale periodo di contrazione a quasi due anni. Visto l’incremento un po’ più solido dell’attività rispetto ai nuovi ordini, le aziende del settore privato sono state in grado di tenere sotto controllo il carico di lavoro. Gli ultimi dati confermano il diciottesimo mese consecutivo di calo del lavoro inevaso, anche se la contrazione di agosto è stata solo modesta. Le aziende hanno di conseguenza ridotto anche ad agosto i livelli occupazionali estendendo a sei mesi l’attuale sequenza di contrazione. Nonostante il tasso del mese di agosto sia stato il più debole del semestre sopracitato, ha comunque indicato forti livelli di riduzione degli organici. Tutte le nazioni monitorate hanno indicato un calo dei posti di lavoro con la Spagna che ha mostrato la contrazione maggiore seguita da Francia e Germania. Allo stesso tempo, le spese operative sono aumentate per il terzo mese consecutivo. Il tasso di inflazione è stato solido ed ha toccato il valore più alto da febbraio. Al contrario ed in linea con la tendenza iniziata a marzo, i prezzi di vendita hanno continuato a diminuire. Le pressioni della concorrenza e il difficile clima economico hanno continuato a pesare sul potere sui prezzi. La contrazione, però, è stata modesta e la più debole dell’attuale sequenza. In merito alle previsioni sui prossimi 12 mesi, la fiducia è rimasta in territorio positivo, mentre l’ottimismo è stato leggermente inferiore a luglio.



Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit, “Le aziende del settore terziario dell’eurozona hanno mostrato una forte frenata della crescita dell’attività economica, confermando i timori che questa ripresa successiva alle drastiche chiusure di contenimento stia iniziando a vacillare a causa delle procedure di distanziamento sociale ancora in atto per la pandemia da Covid-19. Il valore registrato, vicino allo stallo, va considerato nel contesto della forte espansione di luglio, mese in cui la crescita economica ha indicato un’impennata record in quasi due anni grazie alla progressiva riapertura dei mercati dalle severe misure restrittive per il Covid-19. Ciononostante, quest’ultima lettura continua a deludere dandoci segnali di una ripresa che ha perso quasi tutto il suo vigore. Questa contrazione è stata spesso collega Vista la più ampia struttura dell’economia terziaria, il rallentamento avutosi nel settore ha sbilanciato i risultati più positivi ottenuti ad agosto dal manifatturiero. Ciò può voler dire che il tasso complessivo di crescita ha perduto vigore nel bel mezzo del terzo trimestre. Anche se il limitato vigore mostrato dai dati PMI di luglio e agosto implica un possibile e prossimo rinvigorimento delle condizioni economiche dal collasso avutosi la primavera scorsa, l’indagine evidenzia quanto sia importante che nei prossimi mesi, al fine di sostenere la ripresa, i responsabili decisionali tengano alta l’attenzione”.



Classifica del PMI Composito per Paese



- Germania: 54.4 (flash 53.7 e minimo in 2 mesi);



- Irlanda: 54.0 (minimo in 2 mesi);



- Francia: 51.6 (flash 51.7 e minimo in 3 mesi);



- Italia: 49.5 (minimo in 2 mesi);



- Spagna: 48.4 (minimo in 3 mesi).

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 03 Sep 2020 10:27