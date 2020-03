Eurozona: a gennaio tasso di disoccupazione al 7,4%. In Italia stabile al 9,8%



Secondo quanto comunicato dall’Eurostat, il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'eurozona (EA19) è stato del 7,4% a gennaio 2020, stabile rispetto a dicembre 2019 e in calo dal 7,8% a gennaio 2019. Questo rimane il tasso più basso registrato nell'area dell'euro da maggio 2008. Il tasso di disoccupazione nell'UE27 risulta del 6,6% a gennaio 2020, stabile rispetto a dicembre 2019 e in calo dal 6,9% a gennaio 2019. Questo è il tasso più basso registrato nell'UE27 dall'inizio della serie mensile di disoccupazione nell'UE nel gennaio 2000. Eurostat stima che 14,086 milioni di uomini e donne nell'UE27, di cui 12,179 milioni nell'area dell'euro, risultassero disoccupati a gennaio 2020. Rispetto a dicembre 2019, il numero di disoccupati è aumentato di 16.000 unità nell'UE27 e di 1.000 nell'eurozona. Rispetto a gennaio 2019, la disoccupazione è diminuita di 746.000 unità nell'UE27 e di 593.000 nell'area dell'euro.



Confronto tra Stati membri



Tra gli Stati membri, i tassi di disoccupazione più bassi nel gennaio 2020 sono stati registrati in Repubblica Ceca (2,0%), Polonia (2,9%) e Paesi Bassi (3,0%). I più alti tassi di disoccupazione sono stati osservati in Grecia (16,5% a novembre 2019) e Spagna (13,7%). L’Italia ha fatto registrare un 9,8% (stabile rispetto a dicembre), la Francia un 8,2%, la Spagna 13,7% mentre la Germania un 3,2%. Rispetto a un anno fa, il tasso di disoccupazione è diminuito in 19 Stati membri, è rimasto stabile in Germania e Romania, mentre è aumentato in Estonia (dal 4,3% al 4,5% tra dicembre 2018 e dicembre 2019), Slovenia (dal 4,5% al ​​4,7%), Portogallo (dal 6,6% al 6,9%), Lituania (dal 6,1% al 6,6%), Lussemburgo (dal 5,2% al 5,7%) e Svezia (dal 6,5% al ​​7,0%). I maggiori decrementi sono stati registrati in Grecia (dal 18,6% al 16,5% tra novembre 2018 e novembre 2019), Cipro (dal 7,6% al 6,0%) e Croazia (dal 7,2% al 6,1%). L’Italia è passata dal 10,4% al 9,8%. A gennaio 2020, il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è stato del 3,6%, in aumento dal 3,5% a dicembre 2019 e in calo dal 4,0% a gennaio 2019.



Disoccupazione giovanile



A gennaio 2020, 2,719 milioni di giovani (soggetti di età sotto i 25 anni) erano disoccupati nell'UE27, di cui 2,249 milioni nell'area dell'euro. Rispetto a gennaio 2019, la disoccupazione giovanile è diminuita di 110.000 unità nell'UE27 e di 75.000 nell'area dell'euro. A gennaio 2020, il tasso di disoccupazione giovanile si attesta al 14,9% nell'UE a 27 e al 15,6% nell'area dell'euro, rispetto al 15,5% e al 16,1% rispettivamente di gennaio 2019. A gennaio 2020, i tassi più bassi sono stati osservati in Repubblica Ceca (5,3%), Germania (5,6%) e Paesi Bassi (6,4%), mentre i più alti si sono registrati in Grecia (36,1% a novembre 2019), Spagna (30,6%) e Italia (29,3%).

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 03 Mar 2020 10:35