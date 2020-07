IHS Markit PMI terziario: a giugno nuovo rallentamento anche se in diminuzione



A giugno il settore terziario ha di nuovo indicato una contrazione, anche se il tasso è molto più debole grazie all’allentamento delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19 e una parte sempre più grande dell’economia ha riaperto l’attività. Continua la forte flessione del flusso degli ordini anche se segnala un rallentamento mentre le aziende del settore, vista la debole domanda, hanno ridotto marcatamente gli organici. È tuttavia incoraggiante notare che le prospettive sull’attività futura sono migliorate ma il livello di ottimismo è rimasto attenuato rispetto ai dati storici. L’Indice principale dell’indagine di giugno, ovvero l’Indice destagionalizzato delle Attività Economiche, che con una singola domanda chiede alle aziende monitorate di paragonare l’andamento dell’attività del mese in corso rispetto a quello precedente, ha registrato 46.4. Tale valore indica il quarto mese consecutivo di contrazione dell’economia terziaria, salendo tuttavia rispetto a 28.9 di maggio ed indicando così un marcato attenuamento della contrazione, infatti alcune delle aziende hanno affermato di aver riaperto l’attività grazie all’allentamento delle restrizioni. I dati di giugno hanno inoltre evidenziato un nuovo calo dell’entrata di ordini, estendendo la sequenza di contrazione a quattro mesi. Il campione monitorato ha collegato quest’ultimo declino alla debole domanda, citando frequentemente gli effetti negativi delle restrizioni imposte a causa della pandemia. Rispetto a maggio, il calo è stato minore, restando comunque elevato. Similmente, la domanda estera di servizi sul territorio italiano è diminuita seguendo un trend che si è ripetuto per gran parte dei due anni scorsi. L’indice occupazionale del settore terziario è allo stesso tempo diminuito di nuovo, con riferimenti relativi a licenziamenti, mancati rinnovi di contratti a termine o ricorsi alla cassa integrazione. Il taglio ai posti di lavoro, anche se ancora elevato, è diminuito rispetto a maggio. Le deboli condizioni della domanda hanno permesso alle aziende di concentrare le loro risorse sugli ordini inevasi, che hanno indicato il calo più lento degli ultimi quattro mesi. Per quanto riguarda i prezzi, le aziende del terziario italiano hanno registrato a giugno un nuovo aumento del carico dei costi, collegandolo all’acquisto di attrezzature inerenti alla sicurezza e al controllo del contagio, ma anche ai costi salariali più alti. In ogni caso, le aziende intervistate hanno continuato ad attuare sconti per incentivare le vendite, portando il tasso delle tariffe medie in forte declino, ma ad un ritmo più debole rispetto all’indagine precedente. Sicuramente positive continuano ad essere le previsioni delle aziende sull’attività nei prossimi 12 mesi. L’indice ha indicato un valore superiore alla soglia neutra di 50.0 per il secondo mese consecutivo, con commenti che hanno collegato la fiducia all’allentamento delle restrizioni e alle conseguenti speranze di una ripresa economica. Tuttavia, la fiducia resta ancora molto inferiore al trend di lungo termine.



Secondo Lewis Cooper, Economist presso la IHS Markit, “L’economia terziaria in Italia ha osservato a giugno una forte frenata della contrazione dell’attività, grazie alla progressiva e crescente riapertura delle aziende dovuta all’allentamento delle misure restrittive. Durante il mese, l’attività ed i nuovi ordini hanno tuttavia indicato di nuovo una forte contrazione, anche se in rallentamento. Le aziende hanno dunque ridotto ancora di più il personale, citando frequentemente licenziamenti e mancati rinnovi di contratti a termine”.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 03 Jul 2020 14:35