IHS Markit PMI composito: a maggio attività del settore privato in rapido calo



L’Indice della Produzione Composita di maggio, calcolato da IHS Markit, ha segnato 33.9, indicando di nuovo una forte contrazione della produzione del settore privato italiano. Il tasso di riduzione, anche se in rialzo rispetto al valore minimo di 10.9 di aprile, è stato tra i più rapidi della storia dell’indagine. Dal punto di vista settoriale, il terziario ha mostrato la riduzione peggiore del flusso dei nuovi ordini, mentre nella manifattura il tasso di calo ha riportato valori modesti. Il trend generale di contrazione di maggio è di nuovo collegato al flusso dei nuovi ordini, in calo per il terzo mese consecutivo e ad uno dei ritmi più rapidi mai registrati, anche se più debole di aprile. La domanda estera di beni e prodotti italiani è diminuita a ritmo storicamente elevato, ma il più debole degli ultimi tre mesi. A maggio, in linea con l’indebolimento della domanda, le aziende hanno ridotto ulteriormente le forze lavoro e ad un tasso generalmente forte. Ciononostante, il campione intervistato ha potuto alleggerire l’accumulo di lavoro inevaso, in calo per il ventitreesimo mese consecutivo e a ritmo forte. Allo stesso tempo, le aziende del settore privato italiano hanno registrato a maggio la terza riduzione consecutiva mensile dei prezzi di acquisto. I prezzi medi di vendita, conseguentemente, sono di nuovo diminuiti segnando uno tra i più rapidi tassi di deflazione in oltre 22 anni di raccolta dati. L’ottimismo registrato a maggio sull’attività per l’anno a venire è migliorato. Per la prima volta da febbraio, l’Indice sulle Aspettative Future si è posizionato sopra la soglia di non cambiamento di 50.0. Le prospettive restano però tra le più deboli della serie storica ovvero da metà 2012.



Secondo Lewis Cooper, Economist presso la IHS Markit, “Nel settore manifatturiero italiano abbiamo rilevato un andamento similea quello del terziario, con valori ancora in contrazione anche se a tassi più deboli. Ciononostante, l’economia italiana continua a navigare in acque estremamente difficili. Le stime preliminari del PIL per il primo trimestre 2020 hanno registrato una contrazione quasi del 5% su base trimestrale ed i dati PMI del secondo trimestre raccolti finora indicano una nuova considerevole contrazione”.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 03 Jun 2020 10:26