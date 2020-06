Eurozona: ad aprile disoccupazione al 7,3%. Italia 6,3% ma calano gli occupati



Secondo quanto comunicato dall’Eurostat, ad aprile 2020, il secondo mese dopo l'attuazione delle misure di contenimento COVID-19 da parte della maggior parte degli Stati membri, il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'area dell'euro è stato del 7,3%, in aumento rispetto al 7,1% di marzo 2020. Il tasso di disoccupazione nell'UE è stato del 6,6% ad aprile 2020, rispetto al 6,4% a marzo 2020. Eurostat stima che 14,079 milioni di uomini e donne nell'UE, di cui 11,919 milioni nell'area dell'euro, fossero disoccupati nell'aprile 2020. Rispetto a marzo 2020, il numero di disoccupati è aumentato di 397.000 unità nell'UE e di 211.000 nella area dell'euro. Per l’Italia l’Istat ha rilevato un 6,3%: si rafforza il calo delle persone non occupate in cerca di lavoro già registrato a marzo, con una ulteriore forte crescita dell’inattività. La diminuzione dell’occupazione (-1,2% pari a -274mila unità) è generalizzata: coinvolge donne (-1,5%, pari a -143mila), uomini (-1,0%, pari a -131mila), dipendenti (-1,1% pari a -205mila), indipendenti (-1,3% pari a -69mila) e tutte le classi d’età, portando il tasso di occupazione al 57,9% (-0,7 punti percentuali). Va tenuto conto che il governo Conte ha vietato i licenziamenti nel periodo di lockdown. Ad aprile in Germania il tasso di disoccupazione si è attestato al 3,5%, In Francia all’8,7% e in Spagna al 14,8%.



Disoccupazione giovanile



Ad aprile 2020, 2,776 milioni di giovani (soggetti di età sotto i 25 anni) erano disoccupati nell'UE, di cui 2,239 milioni nell'area dell'euro. Il tasso di disoccupazione giovanile è quindi del 15,4% nell'UE e del 15,8% nell'area dell'euro, rispettivamente dal 14,6% e il 15,1% del mese precedente. Rispetto a marzo 2020, la disoccupazione giovanile è aumentata di 159.000 unità nell'UE e di 89.000 nell'area dell'euro.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 03 Jun 2020 11:34