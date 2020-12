IHS Markit PMI composito Italia: a novembre crolla il settore privato



COVID-19 e lockdown colorato fanno sprofondare l’economia italiana. Secondo le rilevazioni di IHS Markit, l’Indice Composito della Produzione di novembre è diminuito a 42.7, da 49.2 di ottobre, indicando la più rapida contrazione della produzione del settore privato italiano da maggio. Da un punto di vista settoriale, le aziende terziarie hanno registrato un forte calo dell’attività che ha controbilanciato il lieve rialzo della produzione industriale. L’abbassamento molto più rapido del numero di nuovi ordini di novembre, consistente ed il più rapido in sei mesi, è stato il motivo principale di questa contrazione. Tale andamento è stato generalizzato a livello settoriale, anche se le aziende del terziario hanno osservato una contrazione molto più rapida. Come conseguenza, le aziende del settore privato italiano hanno di nuovo operato tagli sul personale, indicando il più rapido tasso di contrazione occupazionale da luglio che inoltre è stato elevato. Ciononostante, il livello di lavoro inevaso è di nuovo diminuito, indicando la maggiore flessione in sei mesi. I prezzi di acquisto, nel frattempo, sono di nuovo aumentati benché il tasso di inflazione dei costi sia leggermente rallentato rispetto a ottobre. Le aziende del settore privato hanno però continuato ad applicare sconti sui prezzi medi di vendita. Il tasso di deflazione è rimasto invariato e generalmente sostenuto nel corso del mese. Infine, le prospettive sull’attività per il prossimo anno hanno registrato un rialzo a novembre, anche se il livello di ottimismo è rimasto contenuto nel contesto dei dati storici.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 03 Dec 2020 10:15