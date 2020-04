IHS Markit PMI composito: tasso record di calo per il settore privato



Secondo IHS Markit, l’Indice della Produzione Composita di marzo è crollato da 50.7 di febbraio a 20.2, segnando la perdita record di 30.5 punti e registrando la più forte contrazione del settore produttivo privato italiano dall’inizio della serie, ovvero gennaio 1998. Tale tracollo è stato maggiormente accusato dal settore terziario, anche se a riportare contrazioni della produzione nel mese di marzo sono state sia le aziende manifatturiere che dei servizi. La causa principale di tale crollo è stata ancora una volta la riduzione dei nuovi ordini che, colpiti dal peso della pandemia da Covid-19 sulla domanda e sull’attività, sono precipitati al tasso più rapido in oltre 22 anni di storia dell’indagine. Così come per la produzione, i servizi hanno riportato la maggiore contrazione. La domanda dall’estero di prodotti e servizi dall’Italia è anch’essa diminuita, indicando la più forte riduzione dall’inizio della raccolta dati a settembre 2014. In linea con la contrazione delle vendite, per la prima volta in oltre un anno le aziende hanno ridotto i posti di lavoro, indicando il più rapido tasso di tagli occupazionali da aprile 2009 e nel complesso forte. Ciononostante, il lavoro inevaso è diminuito ulteriormente, visto che le aziende hanno potuto dedicare le restanti risorse sugli ordini non ancora completati. Il tasso di riduzione delle commesse in giacenza è stato il più rapido in quasi dieci anni. Sul fronte dei prezzi, i costi di gestione del settore privato italiano sono diminuiti per la prima volta da aprile 2014, segnando il più rapido tasso di riduzione in più di 11 anni. Con il crollo dei costi, le tariffe applicate dalle aziende del settore privato sono diminuite, così come avvenuto in 15 sui 16 mesi scorsi. C’è da considerare che quest’ultimo calo dei prezzi di vendita è stato il più forte da luglio 2009. Con l’impatto della pandemia da Covid-19, a marzo le previsioni dell’attività nei prossimi 12 mesi hanno indicato il valore record più basso. Per la prima volta nella serie storica, le aziende prevedono in media che i livelli d’attività tra 12 mesi saranno inferiori a quelli odierni.

Iscriviti alla nostra newsletter e resta in contatto con Business Community



Scritto da Claudio C. Gandolfo il 03 Apr 2020 10:07