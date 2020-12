Eurozona: a ottobre tasso di disoccupazione all'8,4%



Secondo quanto comunicato dall’Eurostat, ad ottobre 2020, il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'eurozona si è attestato all'8,4%, in calo dall'8,5% di settembre 2020 e dal 7,4% do ottobre 2019. Il tasso di disoccupazione nell'UE è del 7,6% ad ottobre 2020, stabile rispetto a settembre 2020 e in aumento dal 6,6% di ottobre 2019. Eurostat stima che 16,236 milioni di uomini e donne nell'UE, di cui 13,825 milioni nell'area dell'euro, risultino disoccupati a ottobre 2020. Rispetto a settembre 2020, il numero di disoccupati è diminuito di 91.000 unità nell'UE e di 86.000 area dell'euro. Rispetto a ottobre 2019, la disoccupazione è aumentata di 2,186 milioni di unità nell'UE e di 1,692 milioni nell'area dell'euro. In Germania il tasso di disoccupazione per ottobre è stato del 4,5%, in Francia dell’8,6%, in Spagna del 16,2% mentre in Italia l’Istat ha rilevato un 9,8%. Ricordiamo che per DPCM da noi sono ancora bloccati i licenziamenti.



Disoccupazione giovanile



A ottobre 2020, 3,115 milioni di giovani (soggetti di sotto i 25 anni) risultano disoccupati nell'UE, di cui 2,551 milioni nell'area dell'euro. A ottobre 2020, il tasso di disoccupazione giovanile è del 17,5% nell'UE e del 18,0% nell'area dell'euro, in aumento dal 17,4% e dal 17,9% rispettivamente del mese precedente. Rispetto a settembre 2020, la disoccupazione giovanile è aumentata di 46.000 unità nell'UE e di 29.000 nell'area dell'euro. Rispetto a ottobre 2019, la disoccupazione giovanile è aumentata di 404.000 unità nell'UE e di 319.000 nell'area dell'euro. L’Italia con un tasso del 30,3% si colloca solamente davanti alla Grecia (40,4%), dietro a tutti i Paesi della UE.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 02 Dec 2020 12:14