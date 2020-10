IHS Markit PMI Manifatturiero Eurozona: a settembre crescita più alta in 2 anni



Durante l’indagine di settembre l’Indice IHS Markit PMI del Settore Manifatturiero dell’Eurozona ha segnalato una crescita più veloce dell’economia manifatturiera. Dopo le dovute destagionalizzazioni, l’indice ha raggiunto 53.7, valore questo invariato rispetto alla precedente stima flash e in salita da 51.7 del mese precedente. L’ultima indagine ha inoltre segnato la crescita maggiore in oltre due anni e sono state segnalate migliori condizioni operative per tre mesi consecutivi. Tutti e tre i sottosettori hanno registrato a settembre un miglioramento mensile delle condizioni operative. Forti crescite sono state osservate sia nel settore dei beni di consumo che in quello dei beni intermedi, ma nessuno dei due è riuscito a tenere il passo con il settore dei beni di investimento dove l’espansione è stata la maggiore in oltre due anni. La Germania ha guidato la ripresa dell’attività manifatturiera della regione, con il rispettivo PMI che ha raggiunto il livello maggiore in 26 mesi. Anche il settore manifatturiero italiano ha ottenuto buoni risultati, riportando la crescita più alta in oltre due anni. Nei Paesi bassi è stato osservato un forte miglioramento delle condizioni operative, mentre in Francia e Austria si è registrata una crescita modesta. In contrasto, la Spagna ha riportato solo una leggera espansione, mentre la Grecia non ha notato cambiamenti e il settore manifatturiero dell’Irlanda ha riportato una fase di stallo della ripresa. In generale, a settembre la produzione manifatturiera e i nuovi ordini ricevuti dai produttori di beni dell’area euro sono aumentati ad un tasso elevato e più veloce. Anche se le crescite sono state principalmente riportate in Germania, i tassi di aumento di produzione e nuovi ordini sono stati i maggiori in oltre due anni e mezzo. Il rialzo dei nuovi ordini esteri ha evidenziato la relativa ripresa del commercio estero, con gli ultimi dati che hanno mostrato il terzo mese consecutivo di crescita e l’aumento maggiore da febbraio 2018. A settembre, le forti crescite dei nuovi ordini hanno creato qualche pressione sulle aziende, infatti è stato riportato un forte aumento del lavoro inevaso. L’aumento degli ordini in fase di lavorazione è risultato il maggiore in due anni e mezzo ma ciononostante non è riuscito a prevenire gli ulteriori tagli del personale. Considerata l’incertezza delle previsioni a breve termine, le aziende campione hanno cercato di aumentare la produttività riducendo i costi. Detto ciò, la riduzione occupazionale è stata la più debole da febbraio, risultando notevolmente più lenta rispetto ai mesi passati. Le aziende campione, qualora possibile, hanno inoltre utilizzato le giacenze disponibili per far fronte alla crescente produzione e ai nuovi ordini. Le giacenze degli acquisti e dei prodotti finiti sono diminuite notevolmente e al tasso maggiore dall’inizio del 2010. Gli attuali ritardi nelle consegne hanno inoltre incoraggiato il maggiore utilizzo delle giacenze. I tempi medi di consegna sono aumentati per l’ottavo mese consecutivo e al livello maggiore da maggio. La maggiore attività di acquisto tra i manifatturieri dell’eurozona, la prima in 22 mesi, ha aggiunto pressione sui fornitori. Allo stesso tempo, i dati di settembre hanno riportato una situazione sui prezzi di poco variata. I prezzi di acquisto sono risultati in generale poco superiori anche se all’interno della regione sono state presenti alcune divergenze sulle tendenze delle singole nazioni. Ad esempio, la Germania ha osservato un forte crollo dei prezzi mentre l’Irlanda ne ha riportato un notevole aumento. Il leggero calo di settembre ha inoltre assicurato una generale riduzione dei prezzi di vendita per il quindicesimo mese consecutivo. La pressione competitiva e le ancora fragili condizioni della domanda hanno avuto un impatto sul potere decisionale sui prezzi. Per concludere, a settembre il livello di ottimismo circa l’attività futura è migliorato al livello più elevato da aprile 2018. Le imprese manifatturiere italiane sono risultate le più ottimiste, seguite da quelle della Germania, e dei Paesi Bassi.



Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit, “Continua ad aumentare a settembre la ripresa del settore manifatturiero dell’eurozona, completando il trimestre col maggiore aumento trimestrale della produzione dagli inizi del 2018. Anche i nuovi ordini e le esportazioni hanno registrato un incremento più rapido, indicando finalmente una crescita cospicua della domanda. Di conseguenza i tagli occupazionali sono diminuiti in quanto le aziende sono risultate più ottimiste per quanto riguarda le previsioni future e a livelli record mai osservati dall’apice della guerra commerciale di inizio 2018. L’incremento totale sarebbe stato molto più modesto se non fosse stato per la Germania, dove la produzione è aumentata a tal punto da rappresentare circa la metà dell’espansione della regione. I risultati della Germania sono risultati in forte contrasto con la crescita modesta riportata dalla Spagna, i rallentamenti in Italia e Austria e inoltre con il preoccupante ritorno alla contrazione dell’Irlanda. Escludendo la Germania, la crescita della produzione si sarebbe indebolita al livello minimo da giugno. I contrastanti risultati delle esportazioni spiegano bene la differenza tra le tendenze della produzione su base nazionale, con la Germania che padroneggia a settembre in termini di crescita, guidata dal rafforzamento della domanda dei beni di investimento, quali impianti e macchinari. È incoraggiante osservare come l’ottimismo per quanto riguarda il futuro sia salito non solo in Germania ma anche in Francia, Italia, Spagna e Austria, suggerendo come la ripresa potrebbe allargarsi durante i prossimi mesi. In assenza di una ripresa generale, la sostenibilità della ripresa risulta a rischio, con ulteriori preoccupazioni alimentate dall’incremento del tasso di infezione del Covid-19”.

Classifica PMI Manifatturiero per Paese di settembre



- Germania: 56.4 (flash 56.6 e massimo in 26 mesi);



- Italia: 53.2 (massimo in 27 mesi);



- Paesi Bassi: 52.5 (massimo in 7 mesi);



- Austria: 51.7 (massimo in 2 mesi);



- Francia: 51.2 (flash 50.9 e massimo in 2 mesi);



- Spagna: 50.8 (massimo in 2 mesi);



- Grecia: 50.0 (massimo in 7 mesi);



- Irlanda: 50.0 (minimo in 4 mesi).

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 01 Oct 2020 10:52