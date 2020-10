Eurozona: ad agosto tasso di disoccupazione all'8,1%. Italia, 9,7%



Secondo quanto comunicato all’Eurostat, ad agosto 2020 il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'eurozona ha continuato ad aumentare il quinto mese consecutivo, raggiungendo l'8,1%. La stessa tendenza è stata rilevata dal tasso dell'UE che ha raggiunto il 7,4%. Per l’Italia il dato di agosto è del 9,7%, per la Germania del 4,4%, per la Francia del 7,5% e per la Spagna del 16,2%. Eurostat stima che 15,603 milioni di uomini e donne nell'UE, di cui 13,188 milioni nell'area dell'euro, risultino disoccupati ad agosto 2020. Rispetto al mese precedente, il numero di persone disoccupate è aumentato di 238.000 unità nell'UE e di 251.000 nella area dell'euro.



Disoccupazione giovanile



Ad agosto 2020 3,032 milioni di giovani (soggetti di età sotto i 25 anni) risultavano disoccupati nell'UE, di cui 2,460 milioni nell'area dell'euro. Nell'agosto 2020, il tasso di disoccupazione giovanile si è attestato al 17,6% nell'UE e al 18,1% nell'area dell'euro, in aumento rispetto al 17,4% e al 17,8% rispettivamente del mese precedente. Rispetto a luglio 2020, la disoccupazione giovanile è aumentata di 64.000 unità nell'UE e di 69.000 nell'area dell'euro. Il dato italiano si attesta al 32,1%, il secondo peggiore a livello europeo dopo la Grecia.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 01 Oct 2020 11:24