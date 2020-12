Il Black Friday di Amazon è stato un toccasana per le PMI italiane



Questa edizione del Black Friday e anche il Cyber Monday sono state la migliori di sempre per i partner di vendita in tutto il mondo, principalmente piccole e medie imprese, che hanno ottenuto una crescita delle vendite del 60% rispetto allo scorso anno. Quest'anno Amazon ha dato il via alla stagione natalizia prima del solito, con grandi sconti e offerte a partire da ottobre, per supportare le piccole e medie imprese e gli artigiani, e sempre più clienti Amazon rispetto agli altri anni hanno approfittato dell’occasione, acquistando in anticipo e risparmiando sui regali e sui prodotti tipici di questa stagione. Le principali categorie di prodotto offerte dalle piccole e medie imprese italiane in cui i clienti hanno fatto maggiori acquisti sono la Casa e l'arredo, la Telefonia cellulare, Giochi e Bellezza. I prodotti più venduti dai partner di vendita italiani su Amazon.it includono telefonia cellulare, dispositivi di protezione personale e i Cioccolatini della Ricerca AIRC.

Acquisti natalizi, risparmi e i prodotti più venduti finora

Supporto alle Piccole e Medie Imprese



Amazon continua ad aiutare le piccole e medie imprese nel corso di questa stagione natalizia, sostenendole con un investimento di 85 milioni di euro nella stagione natalizia. Ecco i dati:

I partner di vendita - principalmente piccole e medie imprese - hanno superato i 4,8 miliardi di $ di vendite a livello mondiale dal Black Friday al Cyber Monday, con una crescita del 60% dall’ultimo anno.

Più di 71.000 piccole e medie imprese a livello mondiale hanno superato 100.000 $ di vendite nella stagione natalizia fino a questo momento.

Le piccole e medie imprese italiane hanno venduto finora una media di 203 prodotti al minuto in questo periodo natalizio.

I dati sulle vendite delle Piccole e Medie Imprese in Italia nel periodo dal 26 ottobre al 30 novembre:

Bakai di Napoli, Velovendo Shop di Bolzano, e NaturaleBio di Roma sono state tra le piccole e medie imprese italiane che hanno registrato il maggior numero di vendite.

Dalle Piane Cashmere di Prato, Dulàc Farmaceutici di Torino, Tipiliano di Siracusa sono stati tra i partner di vendita che hanno registrato il maggior numero di vendite nella vetrina Made in Italy.

I prodotti più acquistati durante il Black Friday nella vetrina Made in Italy sono stati







- Stampo a forma di Pandoro



- Nuvò Crema viso antirughe alla bava di lumaca



- Caffè Borbone Miscela Blu



- Coppia di cuscini Baldiflex



- Portachiavi in legno da parete Lac

Oltre il 60% delle piccole e medie imprese italiane presenti su Amazon.it hanno venduto all'estero.

Oltre il 45% delle aziende della vetrina Made in Italy di Amazon.it hanno venduto all’estero.

Scritto da Gigi Beltrame il 01 Dec 2020 18:01